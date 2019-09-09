هل يُصبح رينارد أول فرنسي يقود الأخضر للمونديال؟

المواطن - محمد سمعه

يبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مدربي المنتخب السعودي الذين حققوا الأمجاد مع الأخضر.

ويُعد رينارد أول مدرب فرنسي في تاريخ المنتخب السعودي، حيث تولى المهمة في يوليو الماضي بعد استقالته من تدريب المنتخب المغربي.

مشوار رينارد في المباريات الرسمية مع الأخضر، يبدأ من الغد بمواجهة المنتخب اليمني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة في البحرين ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ويبحث رينارد عن تسجيل اسمه كأول مدرب فرنسي يقود الأخضر إلى مونديال 2022 في حال التأهل، ليكون مشابهًا لإنجاز الهولندي بيرت فان مارفيك الذي أصبح أول مدرب هولندي في تاريخ الأخضر يقوده إلى مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب السعودي وصل أمس إلى البحرين وذلك استعدادًا لخوض التدريبات النهائية قبل مواجهة المنتخب اليمني.

ويذكر أن الأخضر تعادل يوم الخميس الماضي وديًا مع المنتخب المالي بهدف لكل فريق، حيث سجل اللاعب سالم الدوسري هدف المنتخب السعودي في الشوط الثاني.

وأجرى الأخضر تدريبًا مسائيًا أمس الأحد على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم طبق مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة.

وقسم المدرب الفرنسي رينارد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، وأجرى مناورة على كامل الملعب.