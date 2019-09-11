هل يُقلص اتحاد الكرة عدد المحترفين الأجانب؟

المواطن - مروة نبيل

دفع تراجع أداء المنتخب السعودي في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، لمطالبة اتحاد كرة القدم بتقليص عدد اللاعبين الأجانب.

وتعادلت السعودية ضد اليمن بنتيجة 2/2 على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وعن تراجع مستوى حراس المرمى والمهاجمين تحديدًا بسبب المحترفين الأجانب، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل على أنه من المبكر الحكم على تواجد 7 لاعبين أجانب يؤثر بالسلب على الأخضر.

وقال المسحل: “تواجد 7 لاعبين أجانب أمر له مميزات وإيجابيات وسلبيات أيضًا، نحن لدينا 3 حراس المرمى مميزين ويلعبون بشكل أساسي مع أنديتهم.. صحيح الهجوم تأثر، لأن اللاعبين لا يشاركون في المباريات بالكامل بسبب الأجانب”.

وتابع رئيس اتحاد الكرة تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “لا ننسى أن لدينا 4 أندية سعودية تأهلت إلى دور الـ16 آسيويًا، وهذا الأمر لم يحدث من أكثر من 10 سنوات تقريبًا”.

وأضاف: ” من مميزات وجود 7 لاعبين أجانب أن يبذل اللاعب السعودي جهدًا مضاعفًا ليحجز مكانًا لنفسه؛ وإقناع المدرب بإشراكه في المباريات”.

واختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تصريحاته بالتأكيد على دراسة الإيجابية والسلبيات لتواجد 7 لاعبين أجانب، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء باستمرارهم أو تقليص العدد.

يُذكر أن نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي برصيد 34 هدفًا، يليه نجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا، ومهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمي جوميز بـ21 هدفًا.