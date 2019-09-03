هل يُقيل #ضمك مدربه الكوكي؟

المواطن - مروة نبيل

فشل المدير الفني التونسي محمد الكوكي في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في الظهور بشكل جيد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر ضمك ضد النصر بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يُهزم برباعية نظيفة أمام العدالة ضمن منافسات الجولة الثانية، ليحتل المركز قبل الأخير بدون نقاط.

وأشارت صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن الهزيمة الأخيرة ضد العدالة أشعلت غضب مسؤولي نادي ضمك في بداية الموسم، وحمّلت الجماهير المدرب الكوكي مسؤولية الخسارة الثقيلة، ما دفع الإدارة للتفكير في إقالته.

وأضافت أن مجلس إدارة نادي ضمك بدأ جديًا في دراسة ملفات العديد من المدربين، للاستقرار على أحدهم لخلافة التونسي محمد الكوكي، أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتصحيح الأوضاع سريعًا.