همة حتى القمة شعار الجولة المقبلة في دوري المحترفين والأولى
احتفالًا باليوم الوطني الـ89

همة حتى القمة شعار الجولة المقبلة في دوري المحترفين والأولى

2019/09/18
الساعة 6:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسمية الجولة المقبلة في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ”همة حتى القمة”.

وأنهت الرابطة استعداداتها للاحتفال بشعار “همة حتى القمة”، والذي سيُطلق على الجولة الرابعة من دوري المحترفين، والجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى، والذي يأتي تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الخميس، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتُقام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.


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