همم همم والمملكة لعلى القمم.. شيلة جديدة من كلمات النومسي

المواطن - الرياض

أدى فارس النشمي وسلمان الفليح شيلة جديدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، من كلمات عبدالعزيز النومسي، حملت عنوان “همم همم”.

وجاء نص الشيلة كما يلي:

همم همم والمملكة لعلى القمم

المملكة لعلى القمم في كل عام

المملكة من عهد أبو تركي همم

لعلى القمم من عهد أبو تركي الإمام

من عهد أبو تركي لها رف العلم

من عهد أبو تركي تعلت للسنام

من عهد أبو تركي إلى عهد الحزم

والمملكة بنهضة وتطور واهتمام

المملكة أرض الثقافة من قدم

المملكة أرض الثقافة والنظام

سادة وساد بظلها سارت أمم

سادة دول في ظلها ساد السلام