هنا رابط التقديم على وظائف جامعة تبوك

هنا رابط التقديم على وظائف جامعة تبوك

2019/09/05
الساعة 10:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - تبوك

بدأت جامعة تبوك اليوم استقبال طلبات التوظيف بعد إعلانها يوم أمس عن توفر عددٍ من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة رجالاً ونساء.

ووفرت جامعة تبوك الوظائف عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة، وممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وَفْق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.

واشترطت جامعة تبوك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفقًا للشروط والمواعيد الموضحة، حيث يبدأ التقديم على الوظائف اليوم الخميس وحتى يوم الخميس 13/ 1 / 1441هـ، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: هنا



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