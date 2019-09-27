هنا رابط الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة السعودية

المواطن - الرياض

خطت المملكة خطوة جديدة لاستقطاب الفرص الواعدة باستثمارات ضخمة، بعد فتح الباب أمام السياح في مختلف دول العالم للحصول على التأشيرة السياحية.

ولقيت مخططات فتح أبواب المملكة للزوار والسياح أصداء إيجابية واسعة وترحيبًا كبيرًا في أوساط وقطاعات السفر والسياحة حول العالم، حيث أعربت عدة شركات عن التزامها بتوسيع استثماراتها وتطوير عملياتها في المملكة.

ويمكن لمواطني الدول المعنية التقدم بطلب إلكتروني للحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة في المملكة على الرابط هنا أو استصدار التأشيرة فورًا عند وصولهم إلى المملكة من خلال أكشاك إلكترونية أو المكاتب المخصصة لاستصدار التأشيرات في نقطة الوصول.

وتتيح التأشيرة إمكانية الإقامة في المملكة لفترة أقصاها 3 أشهر عند كل زيارة، وهي صالحة لمدة عام كامل، كما أنها تتيح إمكانية الدخول لمرات عديدة خلال فترة الصلاحية.

والدول الـ49 هي: أمريكا وكندا وبروناي وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وماليزيا وأندورا والنمسا والسويد وبلجيكا والصين وكازخستان وبلغاريا وكرواتيا وإسبانيا وقبرص والتشيك والدنمارك وسويسرا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأيضًا: ألمانيا واليونان وهولندا وأوكرانيا وعنغاريا (المجر) وآيسندا وأيرلندا وسلوفينيا وإيطاليا ولاتفيا وليخنتشتاين وسلوفاكيا وليتوانيا ولوكسمبرغ ومالطة وسان ماريونو وموناكو ومونتينينيغرو (الجبل الأسود)، والنرويج وروسيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وأوقيانيا وأستراليا ونيوزيلندا.