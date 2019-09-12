هندرسون: منتخب إنجلترا سيُصحح أخطاءه الدفاعية

المواطن - محمد سمعه

أكد الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي ومنتخب إنجلترا، أن منتخب الأسود الثلاثة سيستفيد من أخطائه الدفاعية من أجل المباريات المقبلة.

وكان المنتخب الإنجليزي فاز أول أمس على منتخب كوسوفو بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم إنجلترا بخماسية مقابل هدف، وفي الشوط الثاني تفوق منتخب كوسوفو ونجح في إحراز هدفين.

قال هندرسون: نحن الآن سنعود إلى أنديتنا، وسنفكر بشكل جيد في الأمر، ويجب على المنتخب الإنجليزي الاستفادة والعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية.

وأضاف هندرسون: نحن محبطون لأننا تلقينا أهدافًا وكنا مسيطرين على المباراة، خاصة في الشوط الأول، سوف نستفيد من السلبيات من أجل ما هو قادم من مباريات.

من ناحية أخرى، تعرّض اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا، لهتافات عنصرية خلال مباراة منتخب بلاده ضد بلغاريا يوم السبت الماضي في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وقالت تقارير صحافية: إن سترلينج تعرض لهتافات عنصرية خلال الشوط الأول من مباراة إنجلترا وبُلغاريا.

وقيل: إن الشرطة الإنجليزية ألقت القبض على مشجع بلغاري هاجم سترلينج، ثم بعد ذلك تم إطلاق سراحه عقب اعتقاله بساعات.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رحيم سترلينج لهتافات عنصرية، حيث سبق أن تعرض لبعض الهتافات خلال مباراة سابقة بين إنجلترا والجبل الأسود.