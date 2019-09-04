هوساوي: لا يوجد منتخب قوي أو ضعيف

المواطن - مروة نبيل

أكد مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عمر هوساوي بصعوبة التصفيات الآسيوية الحالية، مشيدًا في الوقت ذاته بمزيج الخبرة والشباب في قائمة الأخضر الحالية.

وشدد هوساوي على إيجابية تواجد اللاعبين أصحاب الخبرة بجانب الشباب في المنتخب السعودي، لكي يستفيد اللاعبين الصغار منهم، فيما سيسعى أصحاب الخبرات لمواكبة حماسهم، ما يعود بالفائدة على الأخضر.

وتابع: “لاعبو الأخضر عليهم مسؤولية كبيرة، وهي حمل شعار الوطن، وأمامنا مهمة كبيرة جميعنا لتشريف الكرة السعودية، رغم صعوبة هذه التصفيات كون جميع المنتخبات تتطلع للتأهل، ولا يوجد منتخب قوي أو ضعيف وعلينا احترامها، ونعدها منتخبات منافسة وقوية حتى نكون أمامها أقوياء”.

واختتم هوساوي تصريحاته قائلًا: “كان هناك اجتماع مع رينارد لمعرفة فلسفته التي شرحها لنا في أول لقاء لنا معه في الفندق، وأبلغنا بأهمية المرحلة المقبلة وعلينا بذل الجهد من أجل الوصول إلى ما نصبو إليه”.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الدمام حتى التاسع من سبتمبر الجاري، وسيلعب خلاله مباراة ودية ضد المنتخب المالي الأول لكرة القدم، في الخامس من الشهر ذاته.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.