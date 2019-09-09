هوساوي: نسعى للظهور بشكل مميز ضد اليمن

المواطن - مروة نبيل

شدد عمر هوساوي على جاهزية الأخضر لمباراة السعودية ضد اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة، متمنيًا الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وتلعب السعودية ضد اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، مساء يوم غد الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتحدث عمر هوساوي عن مباراة السعودية ضد اليمن قائلًا: “نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد اليمن قائلًا: “سعيد بحمل شارة القيادة بعد أن حملها لاعبون كبار خدموا الكرة السعودية، والأهم أن أسخر خبرتي داخل وخارج الملعب بما يخدم المجموعة”.