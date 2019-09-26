هولندي وروماني يُديران مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الخامس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد الاتفاق

ويُدير مباراة أبها ضد الاتفاق اليوم، طاقم تحكيم هولندي مكون من حكم الساحة كيفين بلوم، ويُساعده رشارد بولمان ومارتن كارتينج، والحكم الرابع سيمن مولدر، وحكم الفيديو البولندي بافيل راكزوفسكي، ويُساعدع مواطنه ميشال أوكوبوفيست.

ويلعب أبها ضد الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة 6:45 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز، للتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد التعاون

ويقود مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، طاقم تحكيم روماني مكون من أوفيديو هاتيجان، ويُساعده أوكتافيان سوفري وسيباستيان جورجي، والحكم الرابع البرتغالي مانويل أوليفيرا، ومواطنه آرتور سواريس حكم الفيديو، ومساعده روي ليسينيو.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد التعاون عند الساعة 8:15 مساء اليوم، ويطمح الزعيم مواصلة انتصاراته، فيما يسعى سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية.