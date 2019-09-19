هولندي يُدير مباراة ضمك والشباب في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات جولة همة حتى القمة

هولندي يُدير مباراة ضمك والشباب في دوري محمد بن سلمان

2019/09/19
الساعة 2:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكم مباراة ضمك والشباب اليوم ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت رابطة دوري للمحترفين قد قررت تسمية الجولة المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ”همة حتى القمة”، تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89.

ويُدير مباراة ضمك والشباب اليوم في انطلاق الجولة الرابعة، طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ سردار جوزيبيوك حكم ساحة، ويُساعده تشارلز تشارب وجان دي فريز، والحكم الرابع إيدوين كراف.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حكم الفيديو سيكون ريشارد مارتينس، ويُساعده لوكا كانتينو.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة ضمك والشباب عند الساعة 6:50 مساء اليوم الخميس، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز.


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