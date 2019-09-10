هيئة الترفيه تتوقف عن التغريد رغم انتهاء مهلة آل الشيخ

هيئة الترفيه تتوقف عن التغريد رغم انتهاء مهلة آل الشيخ

2019/09/10
الساعة 11:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يبدو أن المهلة التي حددها رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، لحسابات الهيئة عبر مواقع التواصل وتحديداً تويتر لم تكن كافية لإعادة بث محتوى جديد فقررت التوقف عن التغريد لأكثر من 5 أيام.

وكان آل الشيخ عبر عن عدم رضاه من محتوى حسابات هيئة الترفيه داعياً إلى التوقف الفوري عن التغريد حتى يوم الأحد – الماضي – ثم العودة بمحتوى جديد يعبر عما وصلت إليه الهيئة من إنجازات.

وقال آل الشيخ قبل 5 أيام: “لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه في السوشيال ميديا.. أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع “.

وتابع: لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد بدءاً من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه!

ولم يصدر عن هيئة الترفيه أي تغريدات منذ هذا التاريخ حتى لحظة كتابة هذا الخبر.


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