هيئة الرياضة تكشف تفاصيل نزال جوشوا ورويز غدًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إقامة مؤتمر صحافي، يوم غدٍ الأربعاء، للكشف عن تفاصيل النزال المرتقب بين الملاكمين العالميين أندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا، بحضور رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز الفيصل.

ومن المقرر أن تستضيف الدرعية، في السابع من شهر ديسمبر المقبل، النزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، بين حامل اللقب، المكسيكي رويز ومنافسه حامل اللقب السابق، البريطاني جوشوا.

وكان جوشو قد خسر للمرة الأولى أمام رويز، شهر يونيو الماضي، عندما تواجها في ماديسون سكوير بنيويورك الأمريكية، وسيحاول الملاكم البريطاني استعادة لقبه في الدرعية.

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة الرياضة، عن سعادته باستضافة نزال العالم في الملاكمة، وقال: “السعودية تفخر بإقامة مناسبة رياضية عالمية متميزة بهذا الحجم في بلدنا وتحديدًا بالدرعية، المكان العزيز في قلوب شعبنا”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “ونعد جميع الزوار من الداخل والخارج باستقبال يليق بقيمة هذا الحدث ومكانته، وتوفير أجواء رائعة ومميزة للملاكمين العالميين وتقديم حدث لا ينسى للجميع”.

وأضاف: “نعلم أن العالم بأجمعه سيترقب الحدث، وأبناء هذا الوطن على أتم الاستعداد لاستضافة هذه المناسبة الرياضية الاستثنائية لتواصل بلادنا تحقيق رؤيتنا الطموحة وطموحاتنا الرياضية”.