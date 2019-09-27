هيئة الصحفيين بمكة تستعرض قصة الملك عبدالعزيز

المواطن - مكة المكرمة

احتفل منسوبو فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة باليوم الوطني الـ89 ” همة حتى القمة” وذلك في مقر الغرفة التجارية بحضور عدد من الإعلاميين والضيوف والرعاة.

وانطلق الحفل، بعزف السلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم، وفيلم وثائقي بعنوان ” قصة الملك عبدالعزيز “، وبعد ذلك قدّم الشاعر الدكتور خضر اللحياني قصيدة شعرية عن اليوم الوطني لاقت تفاعل واستحسان الحضور.

بدوره أوضح منسق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي خلال كلمة له أن هذا الاحتفال جاء ليكرس أهمية اليوم الوطني ودور الصحفيين في المشاركة لإبراز جهود المملكة في هذا اليوم المبارك الذي تم فيه توحيد هذه الديار بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه وجهود أبنائه الذين ساروا على خطاه لينعم الجميع بخيرات هذه البلاد المعطاءة.

وأكد أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله واضحة وذات خُطى سديدة في خدمة الإسلام والمسلمين والاعتناء بأمور المواطن والمقيم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لينعم الجميع بخيرات وأمن هذه البلاد،

وقدّم منسق هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة شكره وامتنانه لغرفة مكة على استضافتها لهذا الحفل، ولرئيس مجلس شركة رابطة مكة للنقل الدكتور أحمد الغامدي وذلك نظير رعايته ودعمه لهذا الاحتفال الذي شارك فيه منسوبي مهنة الصحافة في مكة المكرمة.

وفي نهاية الحفل شارك الجميع في العرضة السعودية التي كان لها الحضور البارز أثناء الاحتفال والتي تعد هي الطابع المهم والحاضر في جميع الاحتفالات السعودية.