هيئة الصحفيين تناقش مخاطر الاستثمار في تركيا

هيئة الصحفيين تناقش مخاطر الاستثمار في تركيا

2019/09/15
الساعة 3:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تطلق هيئة الصحفيين السعوديين أول منتدى عربي يسلط الضوء على دور الإعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجي “تركيا نموذجًا”، وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم 17 سبتمبر بمقر الهيئة في الرياض، بحضور عددٍ من المختصين العرب في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

ويضم المنتدى ثلاث جلسات تناقش زوايا اقتصادية وسياسية واجتماعية، تتناول عدة محاور، تطرح وجهات نظر مختصين اقتصاديين عن الأوضاع الحالية حول الاستثمار في تركيا وأسباب عزوف العرب عنه وتدهوره، وتجيب أيضًا على أكثر الأسئلة شيوعًا حول ماهية المخاطر التي قد تواجه المستثمرين وهل العوائد تستحق المجازفة، أما الجلسة السياسية فتدور حول تأثير الأوضاع الأمنية والسياسية وتدخلات حزب “العدالة والتنمية”، وتأثيرها على تدهور الاستثمار في تركيا، ويختم المنتدى جلساته باستعراض حالات حقيقية لمتضررين من الاستثمار في تركيا.


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