هيئة الصحفيين تنعى فقيد الوسط الإعلامي محمد بن ناصر الشوكاني

المواطن - الرياض

نعى مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، والأسرة الإعلامية فقيد الوسط الإعلامي والأكاديمي الدكتور محمد بن ناصر الشوكاني، رحمه الله، رئيس تحرير سعودي جازيت سابقًا.

ويُعد الشوكاني، رحمه الله، أحد النخب البارزة في عطائه الإعلامي والثقافي والفكري المتنوع في مجالات الصحافة والترجمة والتأليف والتدريس الجامعي، وإسهاماته العملية في نادي جدة الأدبي، وحسه الإنساني العالي.

وقالت هيئة الصحفيين السعوديين، “نعزي أنفسنا وعموم أسرة الأستاذ الدكتور الشوكاني وذويه ومحبيه.. والله نسأل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.