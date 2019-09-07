واشنطن: أمن الملاحة أولوية لنا وسنتصدى لتهديدات إيران

المواطن - متابعة

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر ضرورة التزام الجميع بحماية الملاحة في الخليج.

في حين شدد الوزير الأمريكي على أن الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة، مضيفاً أن بلاده ستمنع أي تهديدات إيرانية في الخليج أو حتى صينية في أماكن أخرى.

ورداً على سؤال حول الموقف الإيراني الأخير وتنصل طهران من المزيد من الالتزامات النووية، قال إسبر: “لست متفاجِئًا من إعلان إيران انتهاك الاتفاق النووي مجدداً”. أما بارلي فاكتفت بالقول إن فرنسا تسعى لدفع إيران إلى احترام الاتفاق النووي.

يذكر أن مسؤولاً أمريكياً رفيعاً في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كان أعلن الجمعة، أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض. كما أشار إلى عقد محادثات أميركية فرنسية في باريس من أجل تنسيق جهود حماية الملاحة في الخليج.

وقال إن “وزير دفاع الولايات المتحدة مارك إسبر سيبحث مع نظيرته الفرنسية، السبت، كيفية التنسيق بين جهود البحرية الفرنسية وواشنطن لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف قبل اجتماع إسبر مع وبارلي في باريس “ندرك اهتمام فرنسا بالمشاركة في حرية الملاحة وضمانها في الخليج، وسنتطلع إلى إيجاد طرق لتسخير واستخدام هذا الاهتمام للتنسيق بشكل أفضل مع مبادرتنا”.