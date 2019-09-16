واشنطن تنشر صوراً للهجمات الإرهابية على معملي أرامكو
الهجمات تمت بصواريخ كروز من العراق أو إيران

واشنطن تنشر صوراً للهجمات الإرهابية على معملي أرامكو

2019/09/16
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نشرت واشنطن صوراً جويةً التُقطت بالأقمار الاصطناعية قالت إنها لأعمدة دخان لمنشأتي بقيق وخريص النفطيتين في السعودية واللتين استُهدفتا بطائرات مسيرة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران.

وتشير المعلومات أيضاً إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضا أن الهجوم استهدف 17 موقعاً داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ”أرامكو”، وفقاً لـ”العربية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد سمح أمس (الأحد) بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للرد العسكري فور إعلان السعودية عن المتسبب في الهجوم على منشآت أرامكو.

 

 


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