واشنطن: لا خطط للقاء ترامب وروحاني ومستمرون بالضغط على إيران

واشنطن: لا خطط للقاء ترامب وروحاني ومستمرون بالضغط على إيران

2019/09/12
الساعة 8:56 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الخميس، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال ستيفن منوتشين، في مقابلة مع شبكة “CNBC”، إن واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران.

وأمس الأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون “خطيرًا جدًا” عليها، وفي رد على سؤال حول سعيه للقاء روحاني، قال ترامب: “لا أسعى إلى أي لقاء مع الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردًا على سؤال عن إمكانية تخفيف الولايات المتحدة حملة “الضغوط القصوى” على إيران “سنرى ما سيحدث”.

جاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن خلافات بين مستشار الأمن السابق جون بولتون وترامب حول تخفيف العقوبات على إيران، حيث عارض بولتون الفكرة بشدة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية عند الضرورة.


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