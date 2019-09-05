والد الفنان محمد علي يتبرأ منه علنًا : صدمت من تصرفاته المشينة

المواطن - متابعة

تبرّأ الكابتن علي عبدالخالق من ابنه الممثل محمد علي الذي يمتلك شركة مقاولات تعمل مع الجيش المصري بعدما نشر شائعات تضر بأمن الوطن.

وخلال استضافته على قناة صدى البلد في برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه أحمد موسى قال والد الممثل محمد علي: إن ابنه أساء إلى العائلة كلها ودمر مستقبلها بتصريحات لا أساس لها من الصحة.

وتلقفت قنوات الإخوان مقطع فيديو يظهر فيه الفنان المقاول محمد علي وهو يتحدث عن مستحقات شركته لدى الدولة زاعمًا أنه يعمل مع الحكومة في مشروعات الدولة على مدى 15 عامًا.

وقال والد الفنان محمد علي: إن التحول المفاجئ الذي تعرّض له ابنه كان صدمة، موضحًا أن نجله أنتج فيلمًا كلف 27 مليون جنيه بدون أي قروض من البنوك، هدفه كان دعم مشاريع للشباب وحدثت مشادة بينهما بسبب هذه التكلفة الباهظة.

وتابع: والد الفنان محمد علي، أن محمد علي نجلي اجتمع بأصدقاء سوء وهم من تسبّبوا في تحوله إلى شخص غير طبيعي، متابعًا أشعر بالصدمة من التصرفات التي قام بها نجلي محمد علي والتي تسيء للوطن وعائلته.

وقال علي عبدالخالق، والد محمد علي الهارب في إسبانيا والذي يروج شائعات ضد الدولة المصرية، إن نجله لا يشتكي من أي شيء ويمتلك قصرًا بمارينا ثمنه 35 مليون جنيه وأهداه للفنان محمد رمضان بـ10 ملايين جنيه فقط.

وكشف والد محمد علي عن عمله في المقاولات مع القوات المسلحة، وأملاك نجله في دبي ومدينتي والرحاب، وتكلفة الأفلام السينمائية التي أنتجها.

وأوضح عبد الخالق: “فوجئت بتغيير في سلوك نجلي، بعد تردده على إسبانيا عديدًا من المرات، لم يعجبني.. لاحظت عيله ذلك من سنة”، مضيفًا: “حصلنا على جميع مستحقاتنا من القوات المسلحة؛ وهي المؤسسة الوحيدة اللي حقنا فيها مضمون.. ومفيش جنيه بيتأخر، وليس لنا أي مستحقات على الجيش، والأخير نحن مدينون له بالأموال، وحتى الآن شغلنا ماشي مع الجيش”.