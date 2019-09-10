والد نيمار يؤكد: قاتلنا لانتقاله إلى برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أكد والد ووكيل أعمال البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه قاتل من أجل انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة، الذي رحل عنه قبل عامين مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 222 مليون يورو، ولكن إدارة البارشا فشلت في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، ليستمر النجم البرازيلي في فرنسا.

وقال والد نيمار خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ابني يريد فقط أن يكون في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وكان سعيدًا جدًّا في برشلونة.. حين طالبه أصدقاؤه في برشلونة بالعودة، تأثر بذلك عاطفيًّا”.

وعن دوره كوكيل للاعب، قال: “كوكيل تشعر بالضعف حين لا يكون هناك أساس لتبني عليه من أجل السماح للاعب بالمغادرة أو التحرك (في المفاوضات)، ولم يكن هناك شرط جزائي في عقد نيمار، وهذا جعل الأمور صعبة”.

واختتم والد النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: “لقد قاتلنا من أجل الوصول لاتفاق، وفعلنا أقصى ما لدينا من أجل نيمار”.