وجبة غير اعتيادية تتناولها ملكة بريطانيا في الرحلات الجوية

المواطن - متابعة

تقدّم عادة لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وجبات رفيعة المستوى من قبل أفضل الطهاة في العالم على مدار السنة، ولكن في الرحلات الجوية الطويلة، تختار الملكة وجبة بسيطة للغاية.

وكشف غراهام لوري، الطيار السابق للملكة، عن تمتع أفراد العائلة المالكة بتناول فطائر مميزة وبسيطة، خلال رحلاتهم الجوية في التسعينيات.

وقال لوري: إن فطائر “فراي بنتوس” (Fray Bentos) الكلاسيكية، كانت بمثابة “تغيير عن كل الأطعمة الفاخرة”.

واستطرد لوري، الذي ظهر في فيلم وثائقي على Channel 5، موضحًا: “هل تعلمون، لقد كانوا يحبونها. أعتقد أنه تغيير رائع عن كل الأطعمة الفاخرة، التي تأتي من الدرجة الأولى”.

ولم يكشف الطيار السابق عن نكهة الفطيرة المفضلة لدى الملكة، ولكن الفطائر (ثمنها 2.50 جنيه إسترليني) تشتهر بمحتوى ستيك، ولحم البقر المفروم والبصل والدجاج، واللحم المقدد.

وتأسست العلامة التجارية Fray Bentos في عام 1865، وسُميت تيمنا باسم مدينة لتربية الأبقار في أوروغواي.

وأصبحت الفطائر هذه عنصرًا رئيسيًّا في المنازل البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو الوقت الذي نقلت فيه العلامة التجارية مصنعها إلى مقاطعة “هاكني” في لندن.

ولم يُكشف عن الوجبة المفضلة لدى ملكة بريطانيا، ولكن هذا التصريح قد يضع فطائر Fray Bentos على رأس القائمة.

وفي حديثها مع “تلغراف”، قالت دارين ماكغرادي، الطاهية الشخصية السابقة للملكة: إنه لا يمكن وصف إليزابيث الثانية بأنها من “عشاق الطعام”، على عكس زوجها الأمير فيليب، الذي “يحب الأكل ويمكنه التحدث عن الطعام طوال اليوم”.

ولكن دارين أخبرت موقع الويب الخاص بالخبز، RecipePlus، أن “صاحبة الجلالة معجبة جدًّا بكعكة البسكويت والشوكولاتة، وتعود إليها مرارًا وتكرارًا إلى أن تختفي”.

وتجدر الإشارة إلى أن ملكة بريطانيا تأكل كعكة Dundee أثناء سفرها، وتختار نوعًا خاصًّا من المياه التي تشربها.