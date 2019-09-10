وديًّا.. الأخضر الأولمبي يخسر ضد المنتخب المصري

المواطن - مروة نبيل

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا من مضيفه منتخب مصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام.

وجاءت مباراة الأخضر الأولمبي ضد الفراعنة في ختام معسكره الإعدادي في مصر، ضمن المرحلة الأولى من تحضيرات السعودية للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 والمؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

ودخل المدير الفني للأخضر، سعد الشهري، المباراة بتشكيل مكون من، محمد الربيعي، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالله اليوسف، ناصر العمران، محمد المجحد، راكان الشملان، عبدالرحمن غريب، سعد السلولي ومنصور المولد.

وكان الأخضر الأولمبي قد لعب ضد نظيره المصري وديًّا قبل بضعة أيام، وتمكن الفراعنة من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.