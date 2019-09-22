وديًّا.. #الأهلي يفوز على الانتصار برباعية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل.

وافتتح سلطان مندش أهداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك الانتصار عمد الدقيقة 24، وأضاف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم الراقي بهدفين نظيفين.

وواصل الأهلي ضغطه، وتمكن سلمان المؤشر من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73، وأحرز عبدالرحمن غريب الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 90، وقلص الانتصار الفارق، لتنتهي المباراة بفوز الراقي بنتيجة 4/1.

وشهدت مباراة الأهلي ضد الانتصار مشاركة النجم معتز هوساوي بعد غياب دام لأكثر من عام بسبب الإصابة، كما احتفل الراقي باليوم الوطني الـ89، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، والرئيس التنفيذي أحمد نور، والمدير التنفيذي لكرة القدم، أحمد بامعوضة.