وديًّا.. الاتفاق يفوز على مدينة عيسى البحريني برباعية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الفوز على نظيره مدينة عيسى البحريني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب عبدالله الدبل، مساء اليوم الأحد.

وجاءت أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عن طريق صالح العمري وحسين سالم في الدقيقتين 26 و50، وسجل هزاع الهزاع هدفين في الدقيقتين 47 و65، فيما أحرز الفريق البحريني هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وقرر المدير الفني خالد العطوي منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق راحة لمدة يومين قبل العودة إلى التدريبات للاستعداد لمباريات الدوري المقبلة.

ويستعد الاتفاق لمواجهة نظيره الحزم، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.