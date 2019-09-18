ورشة عمل في اتحاد القدم لبحث آلية إقامة دوري رديف

المواطن - محمد سمعه

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، بمشاركة 14 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورشة عمل لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الحالي 2019-2020.

وافتتحت الورشة التي أُقيمت في مقر الاتحاد بالرياض بكلمة من تركي السلطان رئيس اللجنة الفنية وعضو مجلس إدارة اتحاد القدم، والذي قام بشرح الأهداف من إقامة دوري الرديف مؤكدًا أن الورشة عُقدت للتشاور ومعرفة رأي الأندية حول هذا الأمر.

واستعرض نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات الآلية المقترحة لإقامة هذا الدوري وشروط المشاركة والجوائز المُقررة لهذه البطولة.

وكان الإعلامي الرياضي خضير البراق، طالب المسؤولين بدعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بدلًا من إطلاق دوري الرديف.

وقال البراق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “دوري رديف.. يا إخوان يا كرام في اتحاد القدم عندكم دوري الدرجة الأولى ادعموه بالمبالغ والإمكانات التي ستخصص للدوري الرديف”.

وتابع الإعلامي المتخصص بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، قائلًا: “خصصوا لأندية الأولى مبالغ مناسبة لتسجيل اللاعبين السعوديين الذي لا تحتاجهم أندية المحترفين أو لا تستطيع قيدهم بحكم العدد”.