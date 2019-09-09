وزارة المالية تعقد الجلسة الأولى لمبادرة ديوانية المعرفة

المواطن - الرياض

تنطلق اليوم الإثنين 10 محرم 1441 هـ أولى جلسات مبادرة “ديوانية المعرفة” في الرياض، والتي تنظمها وزارة المالية، حيث تناقش أبرز القضايا المالية والاقتصادية المتخصصة والمتجددة، من خلال سلسة حلقات وجلسات نقاشية مع مختلف القيادات والخبراء المتخصصين في القطاع المالي والاقتصادي.

وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام الأستاذ يعرب بن عبدالله الثنيان أن مبادرة “ديوانية المعرفة” تهدف إلى الإثراء المعرفي المتخصص عبر سلسلة حلقات وجلسات نقاشية، لتعزيز التواصل والشراكة المعرفية، ومواكبة التوجه العالمي الجديد، وكذلك تعزيز الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني، مبيناً أن المبادرة تستهدف قيادات المنظومة المالية وأيضًا المهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، كما تمثل أحد الأنشطة التواصلية الجديدة التي تسعى من خلالها وزارة المالية بأن تكون نافذة معرفية لاطلاع المهتمين والمختصين بأحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي.

وأضاف الثنيان: ستركز الجلسة الأولى على مفهوم وتطبيقات تقنية سلسلة الكتل ((Blockchain، وذلك بمشاركة محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ووكيل محافظ مؤسسة النقد لتطوير القطاع المالي الأستاذ هشام الحقيل، وسعادة الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية السعودية الأستاذ صالح المصيباح.

ويدير الجلسة الأستاذ أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، كما تتخلل الجلسة تجربة شركة جارتنر للأبحاث التقنية والتي يقدمها السيد فابيو تشيسيني مدير الأبحاث في الشركة، كما سيتم استعراض عدد من التجارب الدولية والمحلية في التقنية المالية لعدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.