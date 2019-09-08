وزارة المالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل #الوظائف الإدارية

وزارة المالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل #الوظائف الإدارية

2019/09/08
الساعة 8:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 13/11/1440هـ.

ودعت وزارة المالية المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 59 مواطنًا ومواطنة إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (المبنى الثالث، الدور الثاني، مكتب 45) بمقر الوزارة بمدينة الرياض؛ لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للتوظيف.

ولفتت إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم: 0118218969 وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات الضغط هنا.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل هذه الوظائف (على المراتب 5/6/7/8) إلى التقدم إليها من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية. وتضمنت الفئات المستهدفة بالإعلان: خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي درجتي البكالوريوس والماجستير.


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