وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية أمام المجلس السيادي

المواطن - متابعة

أدّت الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الأحد، اليمين الدستورية، ومن المنتظر أن تعقد أول اجتماعاتها برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأدى الوزراء في الحكومة السودانية الانتقالية مساء اليوم الأحد اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة برئاسة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على أن تعقد أول اجتماع لها بعد ذلك.

وتُعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وكان رئيس الوزراء السوداني أعلن الخميس الماضي تشكيل أول حكومة منذ عزل عمر البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عامًا، في أبريل الماضي.

وتتألف حكومة حمدوك من 18 وزيرًا، بينهم 4 نساء منهم أسماء عبدالله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية.