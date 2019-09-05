وزير البلديات يوقع عقودًا استثمارية بإجمالي عوائد تتجاوز 1.6 مليار ريال

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، صباح اليوم الخميس سبعة عقود استثمارية بإجمالي عوائد تتجاوز ١.٦ مليار ريال.

جاء ذلك ضمن جهود القطاع البلدي في ظل برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن السعودية ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وقد تنوعت الأنشطة التي تم إبرام عقود عليها حيث وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدين لاستثمار مواقف السيارات تتضمن إنشاء ٢٠ ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار، كما تم توقيع أربعة عقود لمواقع لوحات إعلانية في أمانتي منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وستتضمن هذه العقود إضافة أكثر من 300 لوحة متنوعة، تشمل عددًا من اللوحات الإعلانية بمواصفات رقمية تمكن من توفير أحد مكونات المدن الذكية، وتوقيع عقد لترميم وتشغيل مجمعات تجارية في المنطقة المركزية في المدينة المنورة بما يمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف.

وقد صرح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن القطاع البلدي مستمر في سعيه لاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية للمدن السعودية وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لكافة شرائح القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة في هذه المدن.

كما أكد الوزير أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، حيث تم طرح ما يزيد عن ٤٥٠٠ فرصة من خلال البوابة منذ إطلاقها، وتمكن البوابة أكبر شريحة من القطاع الخاص من الوصول لهذه الفرص في بيئة ذات شفافية عالية تمنح الجميع فرص متساوية للمنافسة.