وزير التعليم يطالب بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين والاستماع لمقترحاتهم

المواطن - الرياض

طالب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قيادات التعليم الجامعي بضرورة تنفيذ الأوامر السامية بتخصيص أوقات لاستقبال المواطنين، والاستماع لما لديهم من مقترحات، ومعالجة مشكلاتهم وفق الأنظمة واللوائح وأهمية التعاون مع الجهات الرقابية، والإجابة بشكل عاجل لما يرد منها من طلبات ومعلومات، ومعالجة ما يصل من ملاحظات وفق الأنظمة واللوائح.

وأكد الوزير في كلمته اليوم بملتقى قيادات التعليم الجامعي، على أهمية الوعي الفكري، وتعزيز القيم الوطنية، وعمق الانتماء للوطن، والولاء لقيادته وأهمية تطوير آليات العمل، ومعالجة أوجه القصور ومتابعة ذلك أولاً بأول.

ووجه وزير التعليم الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على الدعم السخي المادي والمعنوي لمسيرة التعليم الجامعي في المملكة.

ودعا وزير التعليم، إلى التعاون مع إدارات التعليم في جميع برامجها، خصوصاً برامج التدريب والتطوير المهني، والشهادات والرخص المهنية، والاختبارات المختلفة، وأندية الحي وتحدث عن أهمية الحرص على الجودة وممارساتها.