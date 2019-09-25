وزير الخارجية البريطاني: إيران ارتكبت خروقًا خطيرة وممنهجة للقانون الدولي

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أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن إيران ارتكبت انتهاكات خطيرة وممنهجة للقانون الدولي.

جاء ذلك في الوقت الذي وصف فيه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الهجوم الذي استهدف منشأتي أرامكو بالعمل الحربي، وأن الهجوم شكل اعتداء على السعودية والاقتصاد الدولي، وطالب إيران بالتوقف الفوري عن تهديد الدول الأخرى.

وكانت عدة دول أوربية أصدرت بيانًا مشتركًا أكدت فيه تورط إيران في الهجوم الإرهابي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته هددا أكثر من مرة بفرض المزيد من العقوبات على إيران حتى تغير سلوكها الاستفزازي في المنطقة.

وأشار بومبيو اليوم إلى فرض عقوبات على شركات صينية متورطة في تهريب النفط الإيراني.