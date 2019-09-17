وزير الشؤون الإسلامية: المملكة ستظل صخرة قوية تتحطم عليها جماجم الخونة

وزير الشؤون الإسلامية: المملكة ستظل صخرة قوية تتحطم عليها جماجم الخونة

2019/09/17
الساعة 4:29 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، أن المملكة ستظل شامخة رافعة رأسها إلى عنان السماء.

وقال آل الشيخ: ستظل مملكة العدل والاعتدال والوسطية، والخير والعطاء السعودية شامخة قوية رافعة رأسها إلى عنان السماء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الحازم الصادق القوي الأمين الأمير محمد بن سلمان، صخرة قوية تتحطم عليها جماجم الخونة والظلاميين وكل غادر أثيم.

وفي وقت سابق، شدد الوزير آل الشيخ على أن المنتمين لحزب الإخوان المفسدين وأفراخهم كالجرذان يشعلون النار في الأوطان ويتوارون، وتستمر مسيرتهم في القتل والتدمير وانتهاك الأعراض بأيدي قطعانهم كالدواعش وأمثالهم حتى تسقط الدول بأيدي الأعداء وقد أصبحت أرضًا محروقة وشعبًا بين قتيل ومشرد، الحذر الحذر الحذر يا أبناء الخليج والجزيرة من مكرهم.


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