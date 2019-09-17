وزير الطاقة: إنتاجنا اليومي من النفط سيصل إلى 9.8 مليون برميل في أكتوبر

وزير الطاقة: إنتاجنا اليومي من النفط سيصل إلى 9.8 مليون برميل في أكتوبر

2019/09/17
الساعة 9:22 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إنتاج المملكة اليومي من النفط سيصل إلى 9.8 مليون برميل في شهر أكتوبر.

وأضاف وزير الطاقة، خلال مؤتمر صحفي له مساء اليوم في جدة، أن أرامكو لديها طاقة تخزينية كبيرة، وهي حريصة على توفير كميات إضافية في مخزونها، سواء في الداخل أو الخارج.

ولفت إلى أن المملكة أنشأت المخزون الإستراتيجي لاستخدامه في الحالات الحرجة.

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لقناة العربية أن شركة أرامكو سمحت للموظفين بدخول مجمع بقيق لأول مرة منذ الهجوم.

وتعد مصفاة بقيق واحدة من أهم مصافي العالم، وتلعب دورًا رئيسيًّا في سوق وقطاع النفط، حيث تنتج 5% من الإنتاج العالمي بحدود 100 مليون برميل، وتعالج بين 6 و7 ملايين برميل للتصدير عبر 3 أنابيب من رأس تنورة والبحرين وينبع من الغاز والنفط الخام.

واستدعت أرامكو الشركات المختصة بالصيانة والبنية التحتية، وهي عبارة عن الخزانات والأنابيب، وطلبت من الشركات التي تقدم التكنولوجيا، البروسيسرز، “التوربينات” والبنية التحتية الأساسية البقاء على أهبة الاستعداد في حال طلب منها معاينة المصافي في وقت لاحق، وهو ما يعطي طمأنينة للأسواق أن أرامكو تقوم بمعالجة الأضرار الرئيسية الناجمة عن الهجمات.


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