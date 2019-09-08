وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط ملتزمون بموازنة السوق

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قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، يوم أمس الأحد: إن المنتجين من أوبك وخارجها ملتزمون بتحقيق التوازن في سوق النفط.

وحين سُئل عن احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج، أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي أنه غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بل بشأن مستوى مخزونات الخام.

وأضاف أن العوامل السياسية وتوترات التجارة العالمية تؤثر على السوق أكثر مما تؤثر عليها مستويات العرض والطلب، لكنه استبعد اتخاذ خطوات متسرعة تأثرًا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين يوم الخميس المقبل في أبو ظبي.