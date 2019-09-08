وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط ملتزمون بموازنة السوق

وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط ملتزمون بموازنة السوق

2019/09/09
الساعة 1:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، يوم أمس الأحد: إن المنتجين من أوبك وخارجها ملتزمون بتحقيق التوازن في سوق النفط.

وحين سُئل عن احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج، أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي أنه غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بل بشأن مستوى مخزونات الخام.

وأضاف أن العوامل السياسية وتوترات التجارة العالمية تؤثر على السوق أكثر مما تؤثر عليها مستويات العرض والطلب، لكنه استبعد اتخاذ خطوات متسرعة تأثرًا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين يوم الخميس المقبل في أبو ظبي.


هل قرأت هذا ؟
  • منتدى التعاون العربي الصيني: استهداف المملكة يهدد إمدادات الطاقة العالمية
    •
  • سوفت بنك يستعد لصندوق جديد بمشاركة المملكة
    •
  • سلطان السبهان أمير الشعراء .. ونهيان بن مبارك يسلمه خاتم الشعر وبردته
    •
  • اقتصاد المملكة ينمو في الربع الأخير من 2018 بأسرع وتيرة له منذ 2016
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم