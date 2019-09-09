وزير الطاقة : نرغب في نهاية المطاف بالمضي قدمًا في إنتاج وتخصيب اليورانيوم

المواطن - الرياض

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة ماضية في مجال الطاقة النووية بحذر وستبدأ بمفاعلين، مؤكدًا أن المملكة ترغب في نهاية المطاف بإنتاج وتخصيب اليورانيوم بحسب رويترز.

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي؛ تحت شعار “الطاقة من أجل الازدهار” بمشاركة كبيرة للجناح السعودي متمثلًا في وزارة الطاقة وعدد من الجهات المشاركة، ضمن محاور الجناح الرئيسة وهي: تقدم، نمو، تحول، ابتكار.

وقال وزير الطاقة مخاطبًا شباب الوطن في المؤتمر: “أنتم من سيرفع قطاع الطاقة في بلادنا، بقدراتكم وابتكاراتكم ومساهمتكم في مسيرة برامج رؤية 2030.”

وتابع أن المملكة ستظل تعمل مع منتجين آخرين لتحقيق التوازن في سوق النفط لافتًا إلى أن اتفاق تقليص الإمدادات الذي تقوده أوبك سيظل قائمًا بإرادة الجميع.

ويستعرض المؤتمر، الذي يستمر حتى 12 سبتمبر الجاري، خلال أكثر من 80 جلسة حوارية قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع.

ويناقش المشاركون في المؤتمر التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بكل مكوناته من النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة ليشكل المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعًا في مجال الطاقة في ضوء التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.