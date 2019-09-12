وزير الطاقة: يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط

المواطن - الرياض

نقلت قناة CNBC عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن سياسة المملكة النفطية ستظل دون تغيير.

وبحسب القناة، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن الجميع يرغب في تحقيق الاستقرار بسوق النفط والترابط بين المنتجين، مؤكدًا أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.

وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تحترم كافة التعهدات التي تمت في إطار منظمة أوبك.

ولفت وزير الطاقة إلى أنه لن تكون هناك تغييرات جذرية في سياسة الطاقة السعودية، مشيرًا إلى أن الكل في المملكة يخدم قضية واحدة مهما تغير الأشخاص.