وزير المالية: تأثير هجوم أرامكو الإرهابي على إيرادات المملكة صفر

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن تأثير الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو ”صفري” على إيرادات المملكة.

وأوضح وزير المالية، أنه لن يؤثر كذلك على النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تعطيل قطاع النفط المهم في المملكة كان مؤقتًا، وسيستمر الإنفاق كما هو مخطط له.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرج”، اليوم الأربعاء، في الرياض، بأن الانقطاع من حيث الإيرادات هو صفر، والمملكة استخدمت احتياطيات النفط لسد الفجوة خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أكد على التزام المملكة ببيع حصة في أرامكو خلال الـ12 شهرًا القادمة، على أن تكون البورصة الرئيسة محلية.

وأتم حديثه، بأنه بعد زيادة الإنفاق الحكومي تشهد الحكومة “قوة دفع” في الاقتصاد غير النفطي، ويتوقع أن يصل القطاع إلى توقعات التوسع بنسبة 2.9% من صندوق النقد الدولي.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن طيار تركي المالكي أكد، اليوم، أن الهجوم الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وقال المالكي: جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفي لأن نعرف من وراء الهجوم، موضحًا أنها من صواريخ إيرانية من طراز ”يا علي”.

وأوضح المالكي أن الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجمات السابقة ضد البنى التحتية في المملكة.

وأشار متحدث الدفاع إلى أن الأدلة المتوفرة تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن بل انطلق من الشمال بدعم من إيران.

وتابع المالكي: حان الوقت للمجتمع الدولي للعمل على وقف الأعمال الشريرة لإيران، مشيرًا إلى أن تهديد الإرهاب والأعمال الشريرة لإيران يشمل الجميع وليس السعودية فقط.