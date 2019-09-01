وصول أول دفعة من المعتمرين لعام ١٤٤١

المواطن - جدة

وصلت اليوم أول رحلة للمعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والقادمة من ماليزيا، وذلك في أول يوم لموسم عمرة ١٤٤١ الذي أعلنت وزارة الحج والعمرة استراتيجيتها لهذا الموسم خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الأسبوعي الماضي.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان أن الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، في حين هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات، بالإضافة إلى الخدمات الإثرائية والتي تهدف جميعها إلى أن ينعم ضيف الرحمن برحلة إيمانية في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

وأضاف وزان أن وزارة الحج والعمرة بإشراف من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار والذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى ١٠ ملايين معتمر، منوّهًا أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع كافة الشركاء في منظومة خدمات المعتمرين، استمرارًا لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام.