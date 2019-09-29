وظائف إدارية بشركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات

المواطن - الدمام

أعلنت شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات (كوكا كولا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الدمام، بمسمى (مُنسق الموارد البشرية Human Resources Coordinator)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُنسق الموارد البشرية (Human Resources Coordinator).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- معرفة قوانين ولوائح أنظمة العمل بالمملكة العربية السعودية.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2019/09/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

اضغط هنا