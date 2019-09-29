وظائف إدارية بشركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات

أعلنت شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات (كوكا كولا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الدمام، بمسمى (مُنسق الموارد البشرية Human Resources Coordinator)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُنسق الموارد البشرية (Human Resources Coordinator).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- معرفة قوانين ولوائح أنظمة العمل بالمملكة العربية السعودية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2019/09/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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