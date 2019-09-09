#وظائف إدارية شاغرة بمصرف الراجحي

#وظائف إدارية شاغرة بمصرف الراجحي

2019/09/09
الساعة 10:52 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - حائل

أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال)، للعمل بالمصرف بمدينة حائل، بمسمى (مُدير العلاقات)، واشترط المصرف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مُدير العلاقات (Relationship Manager).

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والتقنية.
3- خبرة لا تقل عن سنتين.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/09/09م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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