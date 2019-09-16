وظائف إدارية شاغرة في شركة موبايلي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير فرع- المبيعات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التسويق، المالية، إدارة الأعمال).

. أخصائي تسليم تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

. أخصائي تصميم تطبيقات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة تقنية المعلومات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)