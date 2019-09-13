#وظائف إدارية شاغرة في فروع النقل البحري

#وظائف إدارية شاغرة في فروع النقل البحري

2019/09/13
الساعة 10:50 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “منسق المحاسبة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 سبتمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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