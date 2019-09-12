وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الفطيم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الفطيم التجارية، المتخصصة في قطاعات السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والشركات التابعة للمجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مالي أول (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية).

– مدير المتجر (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– المدير المالي للخزينة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).