#وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

#وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

2019/09/29
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تخطيط المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية).

– مصمم جرافيك ثالث: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التصميم، الاتصالات الجرافيكية، الرسومات)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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