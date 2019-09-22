وظائف إدارية شاغرة لدى الزامل القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل تكاليف/ مالي- أعمال البناء (للسعوديين).

. محلل مالي/ تجاري.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)