#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

2019/09/30
الساعة 10:07 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول البيانات الرئيسية: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير خدمات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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