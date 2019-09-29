وظائف إدارية شاغرة لدى فروع بوبا للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- إدارة الأصول وعمليات الخزينة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد).

. أخصائي بيانات تقارير الرعاية الصحية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التجارة، الإحصاء، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، البرمجة).

. مسؤول المبيعات الميدانية (الخبر): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).