وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة المجدوعي

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف المستودع: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مشرف العمليات (للسعوديين): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (البحوث التشغيلية، أو إدارة النقل والإمداد).

– محلل التكلفة والتسعير: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– ممثل مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة).

– مدير المقاولات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).